Латвийского художника обвиняют в каннибализме – во время его перформанса люди скормили друг другу свою плоть

Латвийский художник Артур Берзиньш устроил перформанс под названием «Эсхатология», из-за которого его обвинили в каннибализме.

Об этом пишет «NikLife».

Перформанс прошел в культурном центре Риги Grata JJ ранее в марте. Событие транслировалось в прямом эфире в сети. Во время перформанса женщине и мужчине скальпелем отрезали по кусочку плоти со спины, которые поджарили на сковородке и скормили друг другу. Возмущенные пользователи ютуба обрушили шквал критики на художника и назвали происходящее каннибализмом. Но Артур Берзиньш отрицает обвинения.

- Искусство не может всегда быть прекрасным и удобным. Этот перформанс несет очень ясную метафору – даже слишком ясную для неоконцептуализма, и если вы хотите понять идею, вы в силах это сделать. Но если вы не можете ее воспринять, то поймете все слишком буквально, - рассказал Берзиньш.

По словам художника, перформанс является метафорой общества потребления, которое пожирает само себя. Консюмеризм является новой религией, сообщает Берзиньш. Не имея высшего смысла жизни, человечеству приходится только «бесконечно потреблять ресурсы, товары и друг друга».

Напомним, ранее сообщалось, что на Дунае пограничники обнаружили резиновый плот с художницей, которая приплыла из Киева.