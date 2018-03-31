Китайская компания выиграла тендер и за 188 миллионов займется дноуглублением Николаевском морпорту

Китайская компания China Harbour Engineering Company (CHEC) выиграла тендер на эксплуатационное дноуглубление на подходном канале и акватории порта Днепро-Бугский и на подходном канале (13-е колено Бугско-Днепровско-лиманского канала) порта Николаев.

Об этом свидетельствует документация в ProZorro, сообщает «Центр транспортных стратегий».

Конкурс был проведен 29 марта, предложение китайской компании оказалось наиболее выгодным. Ей противостояла только заявка компании «Эм Ди Си Эл Мэдитэранеан Дреджинг Компани Лимитед». Она предложила выполнить данные работы за 211,08 миллиона гривен. У China Harbour заявка оказалась дешевле – 208,03 миллиона гривен.

В ходе торгов компании снижали цены и в итоге китайский участник выиграл с предложением 188 миллионов 348 тысяч гривен, у конкурента было 188 миллиона 348 тысяч 446 гривен. Договор еще не заключен. Победитель должен предоставлять свои услуги до 1 апреля 2019 года.

Заказчик данных работ – администрация Николаевского морского порта (региональный филиал АМПУ). Тендер был объявлен 29 декабря 2017 года. В нем хотели участвовать шесть компаний, однако допустили только две. Отклонили заявки компаний Hegemann GmbH Dredging, Jan De Nul n.v., ООО «СМД-Инвест», ООО «КП Комунэкоресурсы».

Напомним, недавно China Harbour Engineering выиграла также тендер на дноуглубление в морском порту Черноморск. Ранее CHEC уже завершила дноуглубление у терминала Cargill в порту Южный. Компания также реализует второй проект в порту Южный – реконструкцию морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам.

Напомним, что ранее Николаевский морпорт отдал 380 миллионов на строительство причала – тендер выиграла фирма-«прокладка».