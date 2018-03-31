Глава СНБО Турчинов задекларировал почти 3 миллиона гривен доходов и авторское право на художественный фильм

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2,6 млн гривен дохода за 2017 год.

Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, Турчинов указал в е-декларации 731 295 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы и 1 890 001 гривен процентов от вкладов в «Ощадбанке».

Жена Турчинова в 2017 году получила 142 592 гривен зарплаты и 65 416 гривен страховых выплат. Кроме того, согласно декларации, Турчинов хранит на банковских счетах 49 695 гривен, 964 723 долларов, 9 989 евро, а наличными секретарь СНБО хранит 700 тыс. долларов, 3 тыс. евро и 110 тыс. гривен. Жена Турчинова хранит в банке 492 евро и 659 гривен.

Также Турчинов задекларировал квартиру и два машиноместа в Киеве, коллекцию старинных книг, произведения искусства, часы и два подсвечника, а также автомобиль Toyota.

Турчинов указал в декларации и нематериальные активы. В частности, он задекларировал авторское право на художественный фильм «Иллюзия страха», литературные произведения и ряд монографий.

Напомним, Порошенко задекларировал более 16 миллионов гривен дохода и 200 миллионов пожертвований на армию и благотворительность.