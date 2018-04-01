После ремонта время проезда по трассе Одесса-Рени сократится на 2,5 часа, - Порошенко

В этом году завершится ремонт трассы Одесса-Рени, после чего время проезда сократится на 2,5 часа.

Об этом сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Порошенко обещает, что средняя скорость на трассе увеличится с 50 км/ч до 90 км/ч. Уже отремонтированы 195 километров дороги, осталось еще 94 км.

Напомним, китайский сухогруз привез в Одессу асфальтный завод и более 400 единиц дорожной техники.

Как известно, 26 и 27 марта жители села Воссиятское перекрывали трассу Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев». Кроме того, во вторник таким же образом поступили и жетели Еланца, которые перекрыли проезд на пересечении автодорог Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» и Т-1510 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса». Участники акции требовали ремонта дорог в их населенных пунктах.