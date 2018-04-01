За год у Луценко так и не появилось собственной недвижимости, а его зарплата в ГПУ увеличилась почти вчетверо, – декларация

Генпрокурор Украины Юрий Луценко задекларировал 1 миллион 302 тысячи гривен зарплаты, полученной в 2017 году.

Об этом свидетельствует электронная декларация чиновника, внесенная в Единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и опубликованная 31 марта, передает «Цензор.НЕТ».

На счетах «Укрэксимбанка» генпрокурор хранит более 1 миллиона 331 тысяч гривен; 2 тысячи 960 евро и 11 тысяч 419 долларов. Еще 10 тысяч гривен задекларированы как наличные.

Луценко задекларировал неденежные подарки на одинаковые суммы, полученные им, сыном и женой: один по 119 тысяч 350 гривен, второй по 170 тысяч гривен.

Луценко указал, что не имеет собственного транспорта. При этом в декларации указан служебный автомобиль Toyota Camry 2013 выпуска.

В свою очередь, в собственности жены генпрокурора, народного депутата Ирины Луценко, согласно его декларации – квартира в Киеве площадью 181 квадратный метр, нежилое помещение в Киеве площадью 92,2 квадратных метра, жилой дом в Дубно площадью 203,9 квадратных метра, земельный участок в том же городе площадью 775 квадратных метров.

Также она приобрела автомобиль Mercedes-Benz 2017 выпуска за 2 миллиона 430 тысяч гривен.

За год Ирина Луценко получила 240 тысяч гривен зарплаты и почти 300 тысяч гривен различных компенсаций на ведение депутатской деятельности. Более миллиона гривен она получила от сдачи собственности в аренду, более 28 тысяч – страховых выплат и почти 2 миллиона – от продажи собственности.

На ее банковских счетах 564 тысячи 975 гривен («Укрэксимбанк»), 1 миллион 600 тысяч 071 гривна («Столичный»), 1 тысяча 966 долларов («Укрэксимбанк») и 1 тысяча 250 евро («Столичный»). Еще 50 тысяч гривен, 60 тысяч евро и 260 тысяч долларов у нее на руках.

Кроме того, семья Луценко пользуется земельными участками площадью 2 тысячи 475 квадратных метров в Киево-Святошинском районе, жилым домом (859 квадратных метров) и гаражом (80 квадратных метров) в том же районе.

В собственности семьи — сумки Dior и Chanel, коллекции книг и картин, часы Ulysse Nardin и Breguet, книжные шкафы, одежда и украшения. Из всего этого стоимость указана только сумки Chanel – 97 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко задекларировал более 16 миллионов гривен дохода и 200 миллионов пожертвований на армию и благотворительность.

В свою очередь, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал больший доход за год, чем у Порошенко.