Ляшко в 2017 году обогнал по доходам Порошенко и Гройсмана, задекларировав 20,5 миллионов гривен

Согласно декларации Олега Ляшко за 2017 год, совокупный доход лидера Радикальной партии составил 20,5 миллионов гривен. Таким образом, Ляшко в 2017 году заработал больше чем Петр Порошенко и Владимир Гройсман.

Данная сумма указана в декларации народного депутата Украины Олега Ляшко.

Ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал более 16 миллионов гривен дохода и 200 миллионов пожертвований на армию и благотворительность. В то же время, премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 17 миллионов гривен дохода.

Исходя из данных, указанных в декларации, официальная зарпалата нардепа составила почти 260 тысяч гривен.

1,8 миллиона гривен Ляшко получил по процентам от вкладов в “Ощадбанке” и банке «Аркада». Также, лидер Радикальной партии задекларировал совокупный выигрыш в 2017 году, что он получил благодаря ставкам на спорт, сумма которого составляет 571 тысячу гривен.

1,8 миллиона гривен нардеп заработал со сдачи имущества в аренду, а 15,9 миллионов за отчуждение имущества.

Интересен также тот факт, что Ляшко за год увеличил свои долларовые сбережения с 30 до 484 тысяч. А с 400 тысяч задекларированных гривен наличными, его доходы возросли до 839 тысяч.

Что касается недвижимости, то в 2017 году Олег Валерьевич приобрел сразу два объекта: дом на 357 м² и земельный участок на 6 539 м².

В 2017 году Ляшко пересел на новый внедорожник - Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, который он арендует у некой Федотовой Лолиты. Таким образом, отказался от прошлого бронированного Cadillac Escalede 2011 года выпуска, который принадлежал советнику Ляшка, члену СПЧ Александру Гулаку.

Также, в официальном документе декларанта указаны дорогостоящие часы, велотренажер, беговая дорожка, ювелирные изделия, коллекция монет и вилы.

Напомним, что глава СНБО Турчинов задекларировал почти 3 миллиона гривен доходов и авторское право на художественный фильм.