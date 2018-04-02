Криптовалюта, авто жены, бесплатная «Skoda»: Николаевский «оппозиционер» Дятлов заполнил декларацию за 2017 год

Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Игорь Дятлов задекларировал 120 тысяч гривен дохода от благотворительного фонда «Доверие Николаева», а наличными средствами хранит почти 90 тысяч долларов. Также в 2017 году Дятлов приобрел несколько видов криптовалюты.

Об этом свидетельствуют данные из декларации Игоря Дятлова за 2017 год, размещенной в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Глава «Оппозиционного блока» среди нематериальных активов задекларировал и криптовалюту: 406 единиц «Эфириума», 645 единиц «Лайткойнов», 808 единиц «Монеро», 239 единиц «Дэш», 106 тысяч 972 единицы «Рипла».

Отметим, что, согласно декларации, супруга Игоря Дятлова Алеся приобрела легковой автомобиль «MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4 MATIC» 2016 года стоимость которого на момент покупки составляла 2 миллиона 389 тысяч гривен.

Также Дятлову для бесплатного пользования некий Александр Кошиль в начале 2017 года предоставил автомобиль «SKODA OCTAVIA TOUR» 2006 года выпуска. Также в декларации депутата не значится ни одно транспортное средство в его собственности, однако имеется прицеп марки ПГМФ 8902.

На банковских счетах ни Игорь Дятлов, ни его супруга, денежные средства не хранят, но наличными средствами у депутата есть 88 тысяч долларов, а у его жены - 90 тысяч евро и 350 тысяч гривен. Кроме того, жена Игоря Дятлова взяла в кредит 1 миллион 164 тысячи гривен.

Напомним, что экс-мэр Николаева Гранатуров задекларировал 612 гривен зарплаты, пенсию жены и подарок от сына в 145 тысяч.