Более 130 миллионов гривен доходов Хомутынник задекларировал в 2017 году

Сопредседатель депутатской группы «Партія Відродження» в Верховной раде Украины Виталий Хомутынник за 2017 год получил более 130 млн гривен доходов.

Данная информация указана в Едином государственном реестре деклараций.

130 миллионов доходов состоят из зарплаты, процентов от вкладов в банках, продажи недвижимости, дивидендов и от отчуждения имущества.

Так, по данным указанным в декларации, зарплата нардепа Хомутынника составила 249 тысяч гривен. В «Укрсоцбанке» за депутатом числится вклад на 43,6 миллиона гривен, в «ОТП» банке у него вклад на 11,9 миллионов гривен. Полученные ним доходы от процентов вкладов в банках составляют 13,1 миллиона гривен.

Сумма доходов от проданной недвижимости за 2017 год равна более 66 миллионов гривен. Дивиденды составляют 50,3 миллиона гривен.

Также, своей жене Светлане, Хомутынник подарил 11,2 миллиона гривен. Наличными средствами супруги обеспечены, у них в распоряжении находится около 32 тысяч долларов. Третьим лицам Хомутынник одолжил 700 тысяч евро, 344,3 миллиона гривен и 200 тысяч долларов.

Напомним, что Ляшко в 2017 году обогнал по доходам Порошенко и Гройсмана, задекларировав 20,5 миллионов гривен.