Главный «финансист» Николаевской ОГА живет в коммунальной квартире, пока строит «доступное жилье»

Вадим Ищенко Директор Департамента финансов Николаевской областной государственной администрации Вадим Ищенко за прошлый 2017 год получил 288 тысяч 428 гривен заработной платы и 16 тысяч 517 гривен в качестве процентов от «ПриватБанка».

Об этом говорится в ежегодной электронной декларации Ищенко.

Кроме того, чиновник задекларировал 189 тысяч гривен государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья из «Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству».

На данный момент, исходя из указанных в декларации данных, Ищенко вместе с женой и сыном проживают в квартире площадью 44,9 кв.м., которая является собственностью Николаевского городского совета.

В его же собственности находится дачный дом площадью 57 кв. м и земельный участок – в 528 кв.м. в Бугском Вознесенского района. А супруга чиновника владеет 33% квартиры в Суммах, работает на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», где получила 80 тысяч 805 зарплаты за год.