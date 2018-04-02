И.о. директора «Николаевского судостроительного завода» Калашников задекларировал $23 тысячи и 630 тысяч гривен наличными

Валерий Калашников Бывший директор Черноморского судостроительного завода, экс-секретарь Николаевского городского совета Валерий Калашников, который в декабре 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности директора «Николаевского судостроительного завода» задекларировал 23 тысячи долларов и 630 тысяч гривен наличными.

Данная информация указана в Едином государственном реестре деклараций.

Большая часть доходов Калашникова составляет прибыль от отчуждения движимого имущества – 800 тысяч гривен, в качестве зарплаты на посту секретаря Николаевского горсовета он получил 119 тысяч 475 гривен, а также получил 71 тысячу 174 гривны в качестве пенсии.

Кроме этого, 38 тысяч долларов Валерий Калашников дал в долг третьим лицам, также наличными в распоряжении директора есть 23 тысячи долларов и 630 тысяч гривен, жена в свою очередь не предоставила информации по ее наличным средствам.

Согласно поданной декларации, он владеет земельным участком в Херсонской области в размере 1 тысячи квадратных метров, кроме того в супружеской собственности находится квартира в Николаевской области общей площадью в 83,4 квадратных метра. В свою очередь, жена Валерия Калашникова Светлана владеет земельным участком в Николаевской области общей площадью в 499 квадратных метров.

Также, Калашников задекларировал 150 квадратных метров в Херсонской области в качестве объекта незавершенного строительства.

Что касается движимого имущества, то в собственности Валерия Калашникова находится водное средства «UMS-600» 2012 года выпуска и легковушка «Nissan».

Напомним, что по состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.

Кроме того, один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

В итоге стало известно, что концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «завода и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.