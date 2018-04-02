«Николаевский судостроительный завод» оказался одним из крупнейших предприятий-должников в Украине по выплате зарплат

В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы Министерство юстиции создало антирейтинг крупнейших предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями. Вторую позицию в антирейтинге занимает ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. Судостроительный завод им. 61 коммунара).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Стоит отметить, что по состоянию на 27 марта 2018 года задолженность по заработным платам работникам «Николаевского судостроительного завода» составляет 30 миллионов 300 тысяч гривен Таким образом, государственное предприятие заняло второе место в данном антирейтинге, обнародованным Минюстом.

«Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками», - подчеркнула заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.

Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 сентября 2017 года задолженность по заработным платам работникам ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара» составляет 57,9 миллиона гривен. И согласно порталу использования публичных средств Е-data никаких финансовых переводов для погашения задолженности по зарплатам на заводе не осуществлялась.

Кроме того, один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

В итоге стало известно, что концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «завода и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.

Также напомним, что работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (в прошлом – завод имени 61-го коммунара) обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по заработной плате. В их обращении было указано, что долг по заработной плате составляет 65 миллионов гривен.