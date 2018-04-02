Почти все ТЭЦ кроме Николаевской исключены из списка приватизации на 2018 год

Фонд государственного имущества пересмотрел список объектов на приватизацию, исключив из него целый ряд предприятий.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Больше не запланирована продажа 75,22% акций «Турбоатома», 51% акций Запорожского титано-магниевого комбината, 50% акций «Азовмаша», 40% акций «Світу ласощів». Из четырех планировавшихся к продаже ТЭЦ осталась только Николаевская. Также исключены контрольные пакеты акций пяти облэнерго, блокирующие пакеты акций трех облэнерго и «Донбассэнерго».

В обновленном перечне в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, осталось только четыре позиции: 99,567% акций Одесского припортового завода, 99,995% - «Сумыхимпром», 68,009% - Запорожского алюминиевого комбината и 78,29% - «Центрэнерго». При условии одобрения правительством условий продажи выставление первых трех на конкурс запланировано на май, «Центрэнерго» – на июнь.

В то же время в список включены блокпакеты по 25% акций «Нефтехимика Прикарпаття» и «Нефтеперерабатывающего комплекса «Галичина», а также 100% «Украины туристической» и 76,7588% акций Херсонского хлопкового комбината.

Столь существенное сокращение списка крупнейших объектов для приватизации в 2018 году связано с тем, что лишь указанные объекты подпадают под переходные положения нового закона о приватизации. В Фонде пояснили, что дополнительный список объектов с активами свыше 250 млн грн для продажи в этом году будет утвержден правительством.

Напомним, ранее фонд Госимущества опубликовал новые даты приватизации «Николаевской ТЭЦ» и «Николаевоблэнерго».