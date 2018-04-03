В Николаевской ОГА рассказали, как в этом году выполняются местные бюджеты

В Николаевской области за 3 месяца 2018 года в общий фонд местных бюджетов области поступило почти 1,3 миллиарда гривен.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир.

Прирост к соответствующему периоду 2017 года – 17,7% или 189,5 миллионов гривен. Обеспечен рост по всем основным бюджетообразующим налогам, а именно по:

- налогу на доходы физических лиц – 22,9% (147,4 миллиона); - плате за землю – 1,1% (1,5 миллиона); - единому налогу – 21,4% (29,9 миллионов).

Большинство бюджетов области обеспечили перевыполнение запланированных на январь-март поступлений более чем на 5%, что дает местным органам власти право направлять их на решение первоочередных задач социально-экономического развития общества.

По бюджетам городов областного значения перевыполнение составляет 66,1 миллиона гривен (в том числе в Николаеве – 65,1 миллиона гривен), по сводным бюджетам районов 40,8 миллиона гривен, по бюджетам ОТГ – 18,3 миллиона. Самые высокие темпы роста поступлений среди объединенных громад зафиксировали в Радсадовской ОТГ, Широковской ОТГ, Новополтавской ОТГ.

Напомним, что ранее николаевская Служба автодорог рассказала, какие трассы будет ремонтировать в этом году.