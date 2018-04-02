В николаевской архитектурной инспекции нашли нарушения и ее многолетний начальник уволился

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины проверила свое управление в Николаевской области. После проверки начальник николаевского управления ГАСИ Игорь Михеев уволился.
Об этом сообщили в пресс-службе ГАСИ.
Проверку провели в связи с большим количеством жалоб от участников градостроительного процесса на работу николаевской инспекции.
«В работе управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в области выявлен ряд нарушений, в частности, регистрацию документов декларативного характера с нарушениями. В связи с этим было принято решение о кадровых изменениях, в результате которых начальник управления И.Михеев уволился».
«Сейчас начат процесс налаживания эффективной работы территориального органа. В связи с этим ГАСИ обращается ко всем участникам градостроительного процесса не пользоваться услугами посреднических организаций. Напоминаем, консультативные услуги инспекции являются бесплатными, поэтому любые вымогательства средств являются безосновательными и противоправными», - сообщили в инспекции.
Если возникла ситуация с коррупционными рисками или другие неоднозначные ситуации со специалистами органов ГАСИ, граждан просят оперативно сообщать об этом на «горячую линию» - 0800210011.
Напомним, что Михеев возглавлял ГАСК (впоследствии архитектурную инспекцию с 2011 года). В 2016 году николаевский нардеп Александр Жолобецкий попросил у Гройсмана и Луценко разобраться с коррупцией в николаевском ГАСКе.
«Регулярно я получаю информацию от граждан и юридических лиц относительно указаний начальника управления ГАСИ в Николаевской области Игоря Михеева не регистрировать бесплатно декларации и другие необходимые в отрасли строительства документы и в этом прямо усматриваются коррупционные деяния. Михеев работает на должности еще со времен Виктора Януковича, но так и не попал под обязательную люстрацию, поддерживая так называемый «институт смотрящих», - писал тогда Жолобецкий.