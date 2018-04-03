Директор КП «ЭЛУ автодорог» просит списать асфальтобетонный завод: «У предприятия нет 5 миллионов гривен на его восстановление»

Наталья Горбенко Директор КП «ЭЛУ автодорог» Наталья Горбенко попросила членов «жилищной» комиссии поддержать инициативу списания асфальтобетонного завода, так как денег на его восстановление у города нет и к тому же это не выгодно.

Об этом шла речь во вторник, 3 апреля в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

По словам Натальи Горбенко, коммунальное предприятие несет большие убытки - по решению суда за землю необходимо заплатить 230 тысяч гривен, помимо этого, охрана и содержание завода за прошлый год обошлась в 200 тысяч гривен.

- Кто вернет предприятию полмиллиона гривен, которые выброшены из-за того, что комиссия ЖКХ в течении года рассматривает вопрос? Рациональное предложение, это списать завод, потому что восстанавливать этот завод экономически нецелесообразно. У нас нет 5 миллионов на восстановление. Мы провели оценку ремонта, оценку восстановления, все документы есть. У нас нет денег на восстановление, и это не разумно, потому что потребность предприятия среднегодовая 14 тонн в сутки, а производительность завода – 25 тонн в час. Потребность предприятия полностью покрывается другими заводами, которые находятся в периметре города, - заявила она.

В свою очередь, член жилищной комиссии Александр Гусев поинтересовался, что будет с имуществом в случае списания завода, на что Горбенко заявила, что предприятия его реализует и тем самым покроет убытки.

Алексей Лепишев Александр Гусев Александр Репин

Члены комиссии поддержали Наталью Горбенко, в частности, депутат Гусев отметил, что «если директор предприятия говорит, что нецелесообразно его восстанавливать, то нужно с доверием отнестись к ним», в свою очередь Алексей Лепишев заявил, что у них есть н только слова, но и документы, подтверждающие, что горсовет «не в состоянии выделить 5 миллионов гривен».

В итоге депутаты попросили Наталью Горбенко прийти на следующее заседания комиссии. Для принятия окончательного решения, так как сегодня кворума не была. При этом председатель комиссии Александр Репин отметил, что у нее есть три голоса, а именно он сам, Александр Гусев и Алексей Лепишев.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского горсовета выделили 500 тысяч гривен на погашение долгов коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог».