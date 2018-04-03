«Указ никто не отменял», - депутат Николаевского облсовета Кормышкин настаивает на повышении арендной платы за землю согласно закона

Глава комиссии по вопросам аграрной политики Николаевского областного совета Юрий Кормышкин заявил, что по Николаевской области тысячи гектар земли, которая сдается в аренду, но не наполняющей бюджет. Таким образом он выступил за повышение арендной платы за землю.

Об этом сообщает пресс-служба «Наш край».

Ранее в главное управление Госгеокадастра Николаевской области было направлено письмо от председателя Снигиревской райгосадминстрации Инны Бойко с целью пересмотра размера арендной платы за земли государственной собственности сельскохозяйственного назначения.

Начальник отдела договорной работы юридического управления главного управления Госгеокадастра на Николаевщине Елена Сандольская рассказала, что они не могут в одностороннем порядке изменить размер арендной платы, а только по договоренности сторон.

- Мы руководствуемся рекомендациями Госгеокадастра Украины и у нас установлена ​​арендная плата на договорах аренды земли. Мы заключаем на безконкурентных началах, на уровне 12%. Договориться с арендаторами на такой уровень арендной платы мы не можем, - выступила она.

В свою очередь, Кормышкин отметил, что основанием для расторжения договора является несоблюдение постановления земельного кодекса по арендной плате не менее 3% на территории Украины. Также он вспомнил, как в 2015 году от Госгеокадастра поступило письмо в комиссию, в котором говорилось о рекомендации по заключению договора аренды на уровне 7%, а не 12%, от нормативно-денежной оценки.

- Если бы вы хотели, вы хотя бы раз подали на сельхозпроизводителей, и они бы пришли и заключили с вами дополнительное соглашение на 7%, не на 12%. Эта работа в вашем управлении вообще не производится. Этот вопрос пока поднял Снигиревский район. А по Николаевской области тысячи гектар такой земли, из которых сегодня бюджеты не наполняются, - отметил Кормышкин.

По словам Елены Сандольской, к сожалению, в конце 2016 года были внесены изменения в налоговый кодекс, в частности, и отменили 3%, а минимальный размер арендной платы на сегодня составляет 1% от нормативно-денежной оценки земли.

– Есть указ президента Ющенко, согласно которому может быть арендная плата не менее 3%, и его указ никто не отменял, – отметил депутат облсовета Юрий Кормышкин.

В свою очередь она ответила: «Не меньше земельного налога для земель, где проведена нормативно-денежная оценка, она составляет от 1% до 3%».

– В своей работе вы руководствуетесь земельным и хозяйственным кодексами, а не налоговым. Налоговым пользуется налоговая инспекция. Теперь скажите, вы ищете пути, чтобы уйти от этого, ищете каким образом наполнить местный бюджет? – возмутился председатель комиссии.

Секретарь комиссии Надежда Боднар также отметила, что Госгеокадастр имел возможность вовремя отреагировать на письмо Снигиревской администрации и направить каждому землепользователю сообщения. В том случае, если в течение месяца им бы не ответили, то они должны были направить иск в суд о расторжении настоящего договора. На что Елена Сандольская сказала, что они могут подавать иск только тогда, когда есть нарушения.

– А это нарушение. Сегодня конкуренция, сегодня арендная плата значительно выше должна быть по результатам земельных торгов, и это одно из нарушений, потому что они не хотят поднимать арендную плату. Здесь пользователи используют более 200 га земли, а платят всего-навсего 25 гривен за гектар. На сегодня это смешная арендная плата, – сказала Надежда Боднар.

Юрий Кормышкин добавил, что согласно всех договоров государственных земель, существует разработка сельхозпроизводителем агротехнического паспорта, где должен быть севооборот. Если его нет, то это является основанием для расторжения договора.

– Если сельхозпроизводитель не хочет перезаключить договор на более выгодных для государства условиях арендной платы, это является основанием для расторжения. И когда администрация вас просит и говорит, что есть такие производители, которые не хотят платить, вы работу не делаете, а просто делаете отписки. Так не может быть, – заявил он.

В результате дальнейших обсуждений комиссией было направлено несколько рекомендаций: признать неудовлетворительной работу Госгеокадастра в направлении претензионной работы по перезаключению договоров; в течение двух недель предоставить комиссии информацию по арендной плате за землю по всей области и 20 апреля провести выездное заседание комиссии в Снигиревском районе.

Напомним, С 1 января 2017 года в Украине отменен спецрежим НДС для аграриев.