Реконструкция башни Шухова в Николаеве обойдется в 8 миллионов гривен

В Николаеве уже готов проект работ по реконструкции башни Шухова, смета которого составила 8 миллионов гривен.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на сюжет телеканала «Николаев».

На первом этапе реставрации памятника архитектуры местного значения выделили из городского бюджета 800 тысяч гривен. По словам начальника управления культуры Николаевского городского совета Юрия Любарова, на данный момент у башни есть помятости бака и сразу бросается в глаза неправильное вертикальное размещение. Также присутствует коррозия металла и утрачены некоторые части архитектурного сооружения.

- Почему так дорого? Казалось бы, что тут можно сделать? Покрасить, зачистить, убрать коррозию, налет, восстановить утерянные части и в таком виде ее «законсервировать». Но самая большая сложность в том, что она высотой в 38 метров и для того, чтобы выполнить все ремонтные работы, нужно построить строительные леса на альпинистских веревках. То есть, чтобы отремонтировать башню Шухова, нужно построить еще одну, – объяснил Любаров.

Отметим, что в проекте по окончанию ремонтных работ планируется подсветить «бриллиант инженерной мысли» специальной иллюминацией.