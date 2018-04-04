Ранее судимый новый руководитель «Николаевского облавтодора» хранит наличными треть миллиона гривен

Фото - Facebook Новый начальник ДП «Николаевский облавтодор» Николай Радионов хранит наличными средствами 340 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за прошлый год.

В ней также указывается, что на должности исполняющего обязанности директора ГП «Государственный проектно-технологический институт транспортного строительства» Радионов получил зарплату в размере 80 тысяч 264 гривен, а от ЧАО «Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций» в качестве гонорара – 51 тысячу 94 гривны.

Все остальное имущество принадлежит Ирине Радионовой, с которой он проживает, но не состоит в браке. А именно дом (102,4 кв.м) и земельный участок (500 кв.м.) в Днепре. Еще один дом площадью 186,4 кв.м. – недостроенный. Кроме того, в 2012 году она приобрела автомобиль «Toyota Сamry» того же года выпуска за 435 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Николай Радионов в 2003 году был осужден и приговорен к пяти годам заключения с лишением права занимать должности с испытательным сроком в один год. Кировский районный суд города Днепропетровск признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями»).