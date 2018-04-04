«Lexus» и квартира в Николаеве за ₴80 тысяч: Экс-«регионал» Воронов не задекларировал ни копейки дохода

Новоназначенный директор городского коммунального предприятия «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов в прошлом году не получил ни копейки дохода.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за прошлый год.

В собственности чиновника квартира в Николаеве площадью 62,8 кв.м., которую он приобрел за 80 тысяч 805 гривен в конце 2016 года, и автомобиль «Lexus RX-350» 2007 года выпуска за 400 тысяч гривен.

Кроме этого, Воронов указал, что на счету в банке у него находится 1,5 тысяч гривен. Больше он ничего не задекларировал.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 6 марта исполняющая обязанности мэра Татьяна Казакова без конкурса назначила нового директора коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» – экс-депутата горсовета от «Партии регионов» Виталия Воронова.

До этого, стало известно, что полиция закрыла дело о незаконной приватизации помещения в центре Николаева Вороновым.