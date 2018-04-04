Кабмин разрешил чиновникам тратить больше денег на покупку мебели, техники и автомобилей

Кабинет министров Украины повысил суммы расходов госучреждений и госорганов на автомобили, мебель, компьютеры и другое оборудование.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Проект Кабинета министров 4.7 принять, поручил Минфину вместе с заинтересованными органами дополнительно обработать вопросы относительно эффективного использования государственных средств органами, учреждениями и организациями, которые содержатся за счет средств бюджета. О результатах проинформировать Кабинет министров», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании.

В сопроводительных документах к проекту постановления указывается, что граничные расходы на приобретение легковых автомобилей для членов Кабмина, главы Администрации президента повышаются с 0,5 млн грн до 1,2 млн грн.

Такую же граничную сумму проект постановления устанавливает и для приобретения автомобилей для секретаря СНБО, глав Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, а также Конституционного суда, Генерального прокурора, директора НАБУ и глав ряда других органов.

Граничные суммы на покупку автомобилей для обслуживания должностных лиц АП, аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина повышаются с 0,25 млн грн - до 0,9 млн грн.

Граничные суммы покупки автомобилей для руководителей других органов, бюджетных учреждений и организаций, судей - до 0,6 млн грн.

Также постановление повышает граничные расходы на теле- и радиоаппаратуру, видеотехнику для служебных кабинетов с 5 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.

В экспертном заключении к проекту постановления указывается, что реализация таких положений может повлиять на рост расходов на содержание органов госвласти, что не отвечает рекомендациям МВФ.

«В соответствии с оценкой МВФ современного состояния и перспектив экономического развития Украины существенные риски состоят в слишком стремительном увеличении текущих расходов, темпы которых превышают номинальный рост экономики, поэтому Украине рекомендовано обеспечить контроль текущих расходов», - отмечается в документе.

Отметим, что граничные суммы расходов на автомобили, компьютеры, мебель и другое оборудование для госорганов и госучреждений установлены правительственным распоряжением, принятым в 2001 году.

Напомним, «Николаевский судостроительный завод» оказался одним из крупнейших предприятий-должников в Украине по выплате зарплат.