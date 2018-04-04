«Я не увидел конкретных фактов коррупции», - нардеп о ремонте в николаевском аэропорту

Андрей Вадатурский Народный депутат Украины Андрей Вадатурский не видит коррупционной составляющей при ремонте аэровокзала коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт», который был выполнения ООО «Житлопромбуд-8» без проведения экспертизы и тендерной процедуры.

Об этом сообщает «Шиповник».

– Я следил за расследованиями, и я не увидел конкретных фактов коррупции, кроме как обвинений в том, что стали строить терминал без тендера. Хорошо, есть КРУ (Госфининспекция – ПН), есть разные органы, которые сделают проверку и дадут ответ – соответствует это цене, или нет. Это легко сделать. Это независимый аудит, можно подключить НАБУ. Можно ведь аннулировать тот тендер, мы же знаем, кто строил, сделать проверку и на основе этого акта определить, сколько по рыночным ценам было сделано этой компанией (ООО «Житлопромбуд-8») работ и заплатить ей, – заявил Андрей Вадатурский.

Помимо этого, нардеп отметил, что ремонтные работы аэровокзала в обход тендерной процедуры были вынужденной необходимостью, так как процесс проведения торгов и получения экспертиз мог затянуться.

– На самом деле собираются деньги и после того, как их собрали, можно проводить тендер. Сначала нужно решить, на что тратить, потом сделать проект, потом провести экспертизу, а потом проходит тендер, а их может быть несколько. Это все затягивается в итоге на полгода. А дальше что? До недавнего времени деньги, которые не были использованы, возвращались в государственный бюджет. Что мы делаем? Начинаем весь процесс заново, – отметил нардеп.

Напомним, ранее Вадатурский заявил, что половина жителей некоторых районов Николаевской области положительно оценивает работы по восстановлению КП «Николаевский международный аэропорт».