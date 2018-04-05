В прокуратуре заявили, что Южноукраинский горсовет допустил нарушения в тендере на 13 миллионов гривен

Первомайская местная прокуратура нашла нарушения при закупке Департаментом инфраструктуры Южноукраинского городского совета работ по реконструкции общежития стоимостью 13 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Департамент закупил работы по стоимости, которая втрое превышает запланированную, и принятое предложение участника не соответствует квалификационным критериям и требованиям тендерной документации. При этом безосновательно отклонено наиболее экономически выгодное тендерное предложение, которое было дешевле на 1,7 миллиона гривен. В Хозяйственный суд Николаевской области предъявлен иск о признании недействительными результатов процедуры закупки и договора», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине отдали под суд экс-начальницу отдела образования за завышенную на ₴200 тысяч замену окон.