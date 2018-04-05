В Николаеве два адвоката выпустили друг в друга по обойме из «травматов» - писать заявления в полицию они отказались

В Николаеве 5 апреля на стоянке на проспекте Мира произошел конфликт между двумя мужчинами, который закончился стрельбой.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, между мужчинами, которые живут в одном доме, давний конфликт. Когда они парковали автомобили, между ними возникла ссора, которая закончилась стрельбой из травматического оружия.

Когда на место прибыла полиция, оба участника стрельбы отказались давать пояснения и писать заявления о нанесенных им ранениях. По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Сайт «Новости-N» пишет, что перестрелку устроили практикующие николаевские адвокаты: владелец «Mercedes» Фикрат О. и хозяин «Toyota» Евгений О.

«Оба водителя практически одновременно приехали на стоянку, чтобы поставить свои автомобили: «Toyota Camry» и «Mercedes-Benz GL». После того как водители увидели друг друга, между ними возникла ссора, в ходе которой водитель «Mercedes» достал пистолет и не менее восьми раз выстрелил в своего оппонента. Из восьми выстрелов в цель попал только один – в область коленного сустава».

«Водитель «Toyota» открыл ответный огонь по своему обидчику. Он оказался более метким – попал в цель несколько раз. Позже выяснилось, что хозяин «Toyota» – бывший офицер. Владелец «Mercedes» начал убегать и в итоге спрятался в будке охранников. По его просьбе охрана вызвала полицию. Оружие у обоих участников инцидента оказалось травматическим, официально зарегистрированным. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь», - сообщает издание.

Напомним, что ранее в Николаеве прохожий задержал агрессивного мужчину, который открыл стрельбу возле торгового центра.