Бюджетным кодексом Украины не предусмотрены «депутатские деньги», - замглавы Николаевской ОГА Кушнир

Александр Кушнир Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир заявил, что понятия «депутатские деньги» не существует. За разъяснениями он обратился в Министерство финансов Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, он напомнил, что не раз высказывался по этому поводу, а также отметил, что поддерживает позицию губернатора области Алексея Савченко, что «такое явление ставит в неравные условия людей из разных общин».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что нам всем нужно сконцентрироваться на программе социально-экономического развития Николаевщины, одним из самых удачных инструментов которой должен стать механизм микропроектов. Это даст возможность непосредственно людям, совместно с руководством общин и депутатами, определять приоритеты развития - системно, а не точечно решать насущные проблемы своих населенных пунктов», - написал Кушнир.

Также он отметил, что такие процессы необходимо регулировать и проводить согласно бюджетному законодательству, и в рамках существующей программы социально-экономического развития области.

Что касается, так называемых «депутатских средств» Александр Кушнир решил проверить свою компетентность и направил письмо в Министерство финансов Украины с просьбой предоставить разъяснения:

«Цитирую: «учета в областном бюджете средств на реализацию депутатами областного совета своих полномочий, в том числе в части выполнения депутатами поручений избирателей, Бюджетным кодексом Украины не предусмотрено. В то же время, поручения избирателей могут быть учтены органами власти при разработке планов и программ экономического и социального развития соответствующей территории, местных экономических программ и т.д., в случае их соответствия условиям, направлениям и критериям предоставления и использования бюджетных средств».

Также, он заявил, что после возвращения из командировки направит разъяснительные письма в адрес всех местных советов Николаевщины для приведения бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что в Николаевском областном совете выступают за увеличение суммы средств на выполнение поручений избирателей депутатами областного совета (так называемые «депутатские деньги») хотя бы до 150 тысяч гривен. На данный момент каждый депутат может использовать на эти цели 40 тысяч гривен.