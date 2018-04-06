Начальник САД Максименко заявил, что Шульгач за свои деньги перелатает ямы на Ингульском мосту, хотя о работах уже отчитались

Андрей Максименко Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко заявил, что повторные работы по ликвидации ямочности на покрытии моста через реку Ингул в Николаеве подрядчик – ООО «Николаевавтодор» выполнит за свой счет в рамках гарантии.

Об этом он заявил в ходе совещания в Николаевском областном совете в пятницу, 6 апреля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ООО «Николаевавтодор» возглавляет депутат Николаевского городского совета от партии «Наш Край» Сергей Шульгач.

- По Ингульскому мосту переговорили с Шульгачем. Гарантии год, а оно (асфальт – ПН) сошло все после зимы. Он будет делать за свои деньги в рамках гарантии, - сказал Максименко.

Напомним, ранее сообщалось, как «аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве за 1,5 миллиона гривен продержался всего три месяца.

После этого, в Службе автодорог отчитались, что «ООО «Николаевавтодор» уже закончило выполнять аварийный ямочный ремонт на мосту». И в этом отчете не было ни слова о том, что работы выполнялись на условиях гарантии и за счет подрядчика.