В Николаеве при ремонте дороги люк «закатали» в 40-сантиметровый слой асфальта

В Николаеве второй день продолжаются работы по прочистке канализационного коллектора на улице Малая Морская.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаеводоканала».

При обследовании коллектора оказалось, что один из колодцев был заасфальтирован во время укладки асфальта. Через колодец в коллектор были сброшены строительный мусор, а крышка была закатана 40 сантиметрами асфальта. Аварийно-ремонтная бригада «Николаевводоканала» расчистила колодец, на него установили ​​новую железобетонную плиту с чугунным люком. Продолжаются работы по гидродинамической и механической прочистке коллектора.

«Проблема с прохождением сточных вод на этом участке коллектора существует уже много лет, ведь в железобетонной трубе образовался так называемый «подпор», когда свод коллектора разрушился и создал препятствие для прохождения стоков. В последнее время ситуация резко ухудшилась из-за провала коллектора по улице Адмирала Макарова. Почву и песок течением снесло на участок, где коллектор с улицы Адмирала Макарова врезается в коллектор по улице Малая Морская. Из-за затора канализация начала выливаться выше по улице Малая Морская, в районе улиц Шевченко и Большая Морская».