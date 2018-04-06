В Николаеве при ремонте дороги люк «закатали» в 40-сантиметровый слой асфальта

В Николаеве второй день продолжаются работы по прочистке канализационного коллектора на улице Малая Морская.
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаеводоканала».
При обследовании коллектора оказалось, что один из колодцев был заасфальтирован во время укладки асфальта. Через колодец в коллектор были сброшены строительный мусор, а крышка была закатана 40 сантиметрами асфальта. Аварийно-ремонтная бригада «Николаевводоканала» расчистила колодец, на него установили новую железобетонную плиту с чугунным люком. Продолжаются работы по гидродинамической и механической прочистке коллектора.
«Проблема с прохождением сточных вод на этом участке коллектора существует уже много лет, ведь в железобетонной трубе образовался так называемый «подпор», когда свод коллектора разрушился и создал препятствие для прохождения стоков. В последнее время ситуация резко ухудшилась из-за провала коллектора по улице Адмирала Макарова. Почву и песок течением снесло на участок, где коллектор с улицы Адмирала Макарова врезается в коллектор по улице Малая Морская. Из-за затора канализация начала выливаться выше по улице Малая Морская, в районе улиц Шевченко и Большая Морская».
«Также за годы нагрузки на коллектор значительно увеличились, ведь он не был рассчитан на такое количество сточных вод. Пользователи не соблюдают правила пользования канализацией, смывая тряпки, предметы личной гигиены, что создает пробки в сети. Уже сейчас «Николаевводоканал» начал реализацию проекта «Реконструкция самотечных канализационных коллекторов». Начата замена коллектора по улице Кузнечная. Вторым этапом будет реконструкция коллектора по улице Адмирала Макарова, а на третьем этапе заменят и увеличат диаметр коллектора по улице Малая Морская», - сообщили на предприятии.