Состояние владельца «НГЗ» Дерипаски уменьшилось почти на миллиард долларов после введенных США санкций

Состояние владельца «Николаевского глиноземного завода», российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов.

Об этом сообщает Forbes.

На данный момент состояние Дерипаски составляет 5,3 миллиарда долларов. Как отмечает издание, это произошло из-за резкого падения акций En+ на Лондонской бирже на 20 процентов (до 9,6 доллара за акцию) на фоне санкций. Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными.

«События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. (...) Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами», — передает его слова ТАСС.

Forbes уточняет, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, попавших под ограничительные меры. Сулейман Керимов потерял 244 миллиона долларов, а Виктор Вексельберг — 41 миллион. Финансовое положение Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а Владимир Богданов и Андрей Скоч даже выиграли на решении властей США миллион и восемь миллионов соответственно.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против россиян, приближенных к Путину, среди которых также фигурировала фамилия владельца николаевского глиноземного завода.