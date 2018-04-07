Директор холдинга, в который входят Louis Vuitton и Hennessy возглавил рейтинг самых богатых людей Европы

Бернар Арно Самым богатым человеком Европы, по версии медиахолдинга Bloomberg, стал основатель холдинга LVMH француз Бернар Арно.

Об этом сообщается на сайте Bloomberg.

Состояние президента компании Арно, которая производит предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и других, оценивается в 70,6 миллиардов долларов.

Второе место рейтинга занял испанец Амансио Артега с состоянием в 70,1 миллиардов долларов, а третье - француженка Франсуаза Мейерс, которая заработала 46,6 миллиардов долларов.

Отмечается, что в мировом рейтинге Арно занял 4 место, после Джеффа Безоса (118 миллиардов долларов), Билла Гейтса (90,3 миллиарда долларов) и Уоррена Баффета (84,1 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что cамая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь, владеющая контрольным пакетом акций девелопера Country Garden Holdings, с начала 2018 года заработала $2,06 миллиарда.