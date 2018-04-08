Мэр не может подвергать риску своих горожан, не может решать свои политические амбиции, - Сенкевич

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что городской голова, т.е. он, не может решать свои политические амбиции и подвергать опасности горожан.

Об этом Сенкевич рассказал во время общения с журналистами 6 апреля.

Городской голова ответил на вопрос, как он будет сотрудничать с Николаевской ОГА после своего восстановления на посту.

- Моя позиция просто. Я всегда был вертикален власти: есть президент, есть премьер министр, есть глава ОГА, есть городской глава. Если начинается «шатание» в этом направлении, одни начинают давить на других. Все это приводит к дисбалансу, дестабилизации, - говорит Сенкевич.

- Я о том, что должно быть сотрудничество, не может оппозиционный городской голова подвергать риску своих жителей, не может решать свои политические амбиции, но иногда это не совсем понятно или городским головам, или главе ОГА, или министрам. Я считаю, что сегодня нужно какие-то обиды, амбиции отложить на задний план и снова вернуться к интересам тех людей, которые избирали меня как мэра, избирали депутатов, избирали президента. Главное, государству поработать: чем хуже у нас – тем лучше для наших врагов, - говорит городской голова.

Напомним, ранее сообщалось, что городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что не собирается распускать исполнительный комитет Николаевского городского совета. Напомним, что ранее Сенкевич заявил, что члены исполкома – его советник Игорь Смородинов и адвокат Владимир Тимошин пытались добиться отмены решения об окончании отопительного сезона в Николаеве. Также против отмены проголосовал Александр Садыков. Эту ситуацию Сенкевич тогда охарактеризовал как «некоторые непорядочные люди, желая подставить меня, пытались подставить всех николаевцев».