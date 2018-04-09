Минэкономики ухудшило прогноз по кредитам от МВФ

Министерство экономического развития Украины в своем консенсус-прогнозе указало, что рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2018 году только 1,5 миллиарда долларов, передает delo.ua.

Предыдущий прогноз содержал более оптимистичные показатели - в этом году планировалось привлечь 3,5 миллиардов долларов США.

Министерство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 годах. В 2019 году ожидают получить от МВФ 2 миллиарда долларов США (предыдущий прогноз - 3,4 миллиарда), в 2020 - 1,5 миллиарда долларов (предыдущий прогноз - 3,3 миллиарда), а в 2021 - 1 миллиард.

Ранее Минэкономики пересмотрело свой прогноз по росту украинской экономики и росту цен. Рост ВВП в 2018 прогнозируется на уровне 3,2%, а цены вырастут на 9,7%.

Напомним, что ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные доноры, в том числе, Международный валютный фонд и Венецианская комиссия, не могут навязывать Украине принятие тех или иных законов. Речь шла о попытке МВФ повлиять на процесс отбора кандидатов на должности судей в новом Высшем антикоррупционном суде.