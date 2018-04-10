«Санкции в действии»: в России обвалился фондовый рынок вместе с курсом рубля

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен в секторе Основной рынок Московской биржи, по итогам торгов в понедельник составила 36,193 трлн рублей ($625,819 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2716,458 млрд рублей, или на 6,98%.

Лидерами рыночной стоимости являются OAO Сбербанк России (4,867 трлн рублей), OAO НК Роснефть (3,185 трлн рублей), OAO Газпром (3,181 трлн рублей).

На 29 декабря 2017 капитализация составляла 35,771 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 1,18%.

Так, после введения новых санкций, евро на Московской бирже торгуется выше отметки в 73 рубля — впервые с сентября 2016 года. По состоянию на 13:03, за евро давали 73,20 рубля, на 1,82 рубля больше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Курс доллара на Московской бирже также повышается. Американская валюта на 13:03 мск стоила 59,67, подорожав с начала торгов почти на 1,5 рубля. Основные биржевые индексы также снижают. Индекс Мосбиржи потерял к 13:20 мск 7,7%, индекс РТС — 10,17%.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении отдельных компаний и граждан России. Ограничения связаны с вмешательством Кремля в выборы президента США. После введения санкций начал падать российский фондовый рынок.

Отметим, компания «UC Rusal» владельца НГЗ Дерипаски заявила о риске технического дефолта после санкций США.