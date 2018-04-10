После санкций США швейцарский трейдер вышел из совета директоров компании «UС Rusal», владеющей «НГЗ»

Айван Глазенберг Генеральный директор Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров UС Rusal после введения США в отношении этой компании санкций. Кроме того, швейцарский трейдер отменил сделку по обмену своей доли в UС Rusal на долю в En+ из-за новых ограничений.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает РБК.

«Glencore обязуется соблюдать все наложенные на UC Rusal санкции и примет все меры для смягчения рисков для своего бизнеса от этих ограничений, в том числе вторичных», — добавили в пресс-службе, заметив также, что швейцарский трейдер «все еще оценивает позицию по своим контрактам с UС Rusal». Однако все эти соглашения, как подчеркнули в компании, для Glencore «финансово несущественны» (контракты с UC Rusal у него, как напомнили в компании, заключены на покупку алюминия и глинозема).​

Помимо этого Glencore, как напомнили в пресс-службе, «ранее подписал необязывающее соглашение с En+ относительно обмена своих акций в UС Rusal на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+».

«Glencore не будет продолжать транзакцию в свете включения UС Rusal и En+ в санкционный список», — заявили представители трейдера.

РБК направил запрос в UС Rusal.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил транснациональной корпорации «Glenсore» с центральным офисом в Швейцарии купить «Николаевский глиноземный завод», ранее принадлежавший владельцу холдинга «Российский алюминий» Олегу Дерипаске.

Как известно, 6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Олега Дерипаски – «UC Rusal», En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

После в компании сообщили, что введенные в пятницу министерством финансов США санкции против «UC Rusal» могут привести к техническому дефолту.