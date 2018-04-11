Украине нужно привлечь $18 миллиардов, чтобы отдать долги в 2019 году, - эксперт Всемирного банка

Украине на погашение долгов в 2019 году необходимо привлечь 18 миллиардов долларов.

Об этом сообщил ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан, передает «Экономическая правда».

- Украине на 2018-2019 годы понадобятся существенные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискального дефицита, - сообщил Кхан.

По его словам, нужно привлечь около 18 миллиардов долларов в этом и следующем годах. Из них 8 миллиардов долларов – на внешних рынках. Кхан добавил, что, по его мнению, Украине важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом для успешного привлечения необходимого финансирования.

- Сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами послужит важным сигналом международным рынкам капитала, - считает экономист.

Соотношение совокупного государственного и гарантированного долга Украины к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП.

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5,3 миллиарда долларов – до 76,31 млрд долларов, а в гривне – на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевский судостроительный завод» оказался одним из крупнейших предприятий-должников в Украине по выплате зарплат.