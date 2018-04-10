В мэрии рассказали о нарушениях, которые допустила директор николаевского КП «Центр защиты животных»

Людмила Ткач Согласно выводам департамента ЖКХ Николаевского горсовета, в 2017 году директор КП «Центр защиты животных» Людмила Ткач допустила ряд просчетов в управлении предприятием.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Так, не была разработана калькуляция на эвтаназию животных, не был решен вопрос утилизации медицинских отходов, допущено нарушение трудового законодательства (уже два приказа об увольнении признаны незаконными в судебном порядке) и нарушения по списанию техники. Зафиксированы нарушения при заключении договоров на вывоз ТБО.

Также руководство несвоевременно сообщило о заболевании животных чумой плотоядных и не в полном объеме выполнило план мероприятий по ликвидации чумы плотоядных на территории КП (пункт стерилизации и содержания животных).

«В 2017 году КП «Центр защиты животных» на регулирование численности бездомных животных потратило более 4 миллионов 367 тысяч гривен. Предприятие отловило 2372 бродячих собак, 2194 из которых стерилизовали. Однако это кардинально не улучшило ситуацию с бездомными животными», - сообщили в мэрии.

Мэр Николаева Александр Сенкевич 10 апреля, во время аппаратного совещания дал поручение провести в ближайшее время конкурс на должность директора КП «Центр защиты животных», а также детальный анализ деятельности предприятия. Сенкевич считает, что «руководить предприятием должен специалист, который хорошо разбирается в сложившейся ситуации». При этом мэр отметил, что еще полгода назад инициировал проведение открытого конкурса на должность директора КП «Центр защиты животных». Но этого до сих пор не было сделано.

«Александр Сенкевич раскритиковал работу директора КП «Центр защиты животных». По мнению мэра Николаева, Людмила Ткач доказала неэффективность своей профессиональной деятельности и неспособность влиять на ситуацию с бродячими животными, которая за последнее время значительно ухудшилась», - сообщает мэрия.

- За прошедшие два месяца текущего года количество нападений бродячих животных достигло уровня прошлого года. Это статистика медицинских учреждений, она лучше всего характеризует качество работы руководителя этого коммунального предприятия. Меня такая ситуация не устраивает! - сказал Александр Сенкевич.

На сегодняшний день для разработки Программы обращения с животными и регулирования численности бездомных животных в Николаеве на 2018-2022 годы создана рабочая группа, которая разработала 2 проекта новой программы. Их судьбу должны решить депутаты городского совета.

Согласно первому проекту документа, к бездомным животным, которым в течение двух месяцев не найдут владельца, будет применяться эвтаназия. Второй проект программы предусматривает использование метода стерилизации бездомных животных с возвращением их на прежнее место жительства. Эвтаназия будет применяться исключительно к неизлечимо больным бездомным животным, в случае агрессивности животного, которое не подлежит коррекции, и к новорожденным слепым щенкам или котятам, которые не имеют собственника.

Ранее сообщалось, что минувшей осенью Сенкевич не продлил директору КП «Центр защиты животных» Людмиле Ткач контракт на занимаемую должность, который закончился еще 23 сентября 2017 года. Несмотря на это, она до сих пор руководит предприятием.