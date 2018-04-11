После санкций США из компании российского олигарха Дерипаски, владеющего «НГЗ», массово уходят директора

Из совета директоров «РусАла» ушли четыре директора.

Об этом сообщает «Интерфакс».

После Айвана Глазенберга и Филипа Лэйдера из совета ушли также два неисполнительных директора — Данэль Вольф («Онэксим») и Максим Гольдман («Ренова»).

Теперь в «РусАле» необходимо довести количество независимых директоров до одной третьей от общего состава совета.

«Ренова», принадлежащая Виктору Вексельберг тоже попала в новый санкционный лист. В свою очередь «Онэксим» вышел из капитала «РусАла» окончательно еще в феврале.

Всего в составе директоров компании на сегодняшний день осталось 14 человек.

Среди них основной владелец Олег Дерипаска, президент Владислав Соловьев, а также директор по развитию бизнеса Зигфрид Вольф. Независимых директоров в «РусАле» осталось всего пять.

Соответственно требования листинга в Гонконге независимых директоров должно быть не менее трети от всего состава совета. Теперь в компании думают над тем, как восстановить этот баланс.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил транснациональной корпорации «Glenсore» с центральным офисом в Швейцарии купить «Николаевский глиноземный завод», ранее принадлежавший владельцу холдинга «Российский алюминий» Олегу Дерипаске.

Как известно, 6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Олега Дерипаски – «UC Rusal», En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

После в компании сообщили, что введенные в пятницу министерством финансов США санкции против «UC Rusal» могут привести к техническому дефолту.