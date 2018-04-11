Порошенко выступил за ограничение допороговой закупки на ProZorro до 50 тысяч гривен

Президент Петр Порошенко провел совещание по обсуждению изменений в закон «О публичных закупках», в ходе которой выступил за снижение суммы допороговых закупок с 200 до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

- У меня вызывает возмущение, когда один и тот же государственный заказчик за государственные средства делает закупку путем заключения девяти договоров на сумму 199 тысяч гривен [каждый]. Какова цель? Очень простая и одна – обойти ProZorro, обойти тендерные эффективные процедуры и заключить соглашение с карманным поставщиком. Поэтому главная цель, которую имеет этот законопроект – это сохранить все положительные наработки ProZorro и не дать отнюдь никому дискредитировать эту систему, - заявил Порошенко.

Глава государства считает целесообразным снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 до 50 тысяч гривен, вместе с тем упростив процедуру допороговых закупок на незначительные суммы.

Порошенко отметил, что проект изменений к закону «О публичных закупках» уже практически готов и должен поступить в Верховную Раду к следующей пленарной неделе.

Среди конкретных шагов, которые предлагаются для улучшения работы системы электронных закупок, Президент, в частности назвал повышение ответственности тех, кто планирует участвовать в тендере, но не планирует поставлять товар, имея единственную цель – сорвать конкурс, «предлагая нереальные демпинговые цены и не собираясь поставлять услугу».

Отметим, согласно законодательству, допороговыми считаются закупки, общая запланированная сумма которых меньше чем 200 тысяч гривен для товаров и услуг и меньше 1,5 млн гривен для работ. Они могут осуществляться путем прямых договоров.

Напомним, ранее Порошенко предложил провести в Украине налоговую амнистию и анонсировал появление «нулевой декларации».