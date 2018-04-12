Это путь к проигрышу всей банковской системы: Минфин США отказывается вводить санкции против госдолга России

Глава Министерства США Стивен Мнучин

Глава Министерства США Стивен Мнучин отказался комментировать вопрос о возможном расширении санкций против РФ, оставаясь при своем мнении. Так, он считает, что санкции против Российской Федерации вводить не стоит, это затрагивает ее государственный долг.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новые ограничения помимо всего прочего включают запрет на финансирование российского госдолга. В значительной мере новые санкции коснутся банковской системы. От них пострадает Центральный банк и еще несколько крупных коммерческих банков России.

Также под запрет попадают операции с акциями и другими ценными бумагами, которые выпущены Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейство страны. Новые ограничительные меры вступят в законную силу через 60 дней после публикации документа.