Дирекция «Николаевоблэнерго» выделяла миллионы, чтобы заправлять свои машины и «компенсировать» расходы на жилье

Олег Сивак Руководство ПАО «Николаевоблэнерго» выделило себе 4,5 миллиона гривен в качестве «компенсации» за аренду жилья и расходов на бензин для личных автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной аудиторской службы.

«Во время аудита выявили ряд нарушений, касающихся руководящего состава предприятия. В частности, на основании условий коллективного договора дискриминационного характера провели расходы на компенсацию стоимости наемного жилья руководителям в целом на 1,5 миллиона гривен. При этом решение о размерах этой компенсации принимали те члены дирекции предприятия, которые являются непосредственными ее получателями. Также зафиксированы случаи списания топлива на частные транспортные средства работников руководящего состава на сумму почти 3 миллиона гривен без осуществления контроля за этими расходами», - сообщили в ведомстве.

Как известно, «Николаевоблэнерго» с 2015 года руководит Олег Сивак, которого связывают с бывшим губернатором Николаевщины Николаем Романчуком (которого сейчас судят по обвинению во взяточничестве). В разделе «Руководство» на официальном сайте предприятия указано почти два десятка директоров «Николаевоблэнерго» и их заместителей.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Николаевоблэнерго» допустило неэффективных решений и рисков на 138 миллионов.