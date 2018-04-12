Депутаты просят проверить, почему КП «Архитектурное бюро» занимает городское здание, а часть прибыли не платит в бюджет

Депутаты жилищной комиссии Николаевского городского совета требуют управление коммунальной собственности предоставить объяснения обоснованности размещения КП «Хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» в городском здании. При том, что само предприятие не соблюдают закон «Про местное самоуправление», а именно не выплачивает часть от прибыли в местный бюджет.

Об этом в четверг, 12 апреля в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города в Николаевском городском совете.

Так спор разразился во время обсуждения вопроса, касающегося продления аренды предприятию, которое находится по улице Шевченка, 58 сроком на два года для предоставления админуслуг.

Александр Репин В свою очередь, глава комиссии Александр Репин предлагал депутатам поддержать данную просьбу, так как «это наше предприятие», которое состоит на хозрасчете.

Депутатов же интересовал вопрос чем именно занимается предприятие и почему оно находится в здании принадлежащему городскому совету. Исходя из этого, Репин дал распоряжение поручить вице-мэру Юрию Андриенко предоставить объяснения обоснованности размещения этой организации, а также управлению коммунальной собственности проанализировать финансовое состояние КП.

- У нас все коммунальные предприятия наполняют городской бюджет, на сколько я знаю, они все равно какую-то часть прибыли отчисляют в город. Поэтому сегодня ставить вопрос о целесообразности нахождения, не совсем корректно. Есть другой вопрос, если он платит 10-20%, то поднять до 30% от прибыли, перечисляемой в бюджет… мы можем процентную ставку им регулировать, но выгнать нет, - говорил Ентин.

Алексей Лепишев Однако, ему возразил депутат Алексей Лепишев, который отметил, что если уж «депутат пользуется законом и изучал его до конца» должен понимать, что по факту он не выполняется.

– В связи с 29 или 30 статьей закона «Про местное самоуправление» мы требуем, чтобы платилась часть от прибыли в местный бюджет, но на самом деле в Николаеве ни одно коммунальное предприятие не платит эту долю, поэтому Лисовой (руководитель КП, - ПН) не подпадает под то что вы говорите. То, что он платит налоги, так все мы их платим, с этого живет город…, - отметил Лепишев.

В итоге депутаты перенесли вопрос на следующее заседание комиссии, с учетом предложений главы комиссии Александра Репина.

Напомним, что глава комиссии по вопросам аграрной политики Николаевского областного совета Юрий Кормышкин выступил за повышение арендной платы за землю.