Кабмин ввел новые акцизные марки для табачных изделий

Правительство утвердило введение с 1 июля 2018 года новых акцизных марок для табачных изделий (кроме сигарет с фильтром и без фильтра, папирос). Изменения касаются как продукции отечественного, так и импортного производства.

Об этом сообщает ZN,UA

Государственной фискальной службе (ГФС) поручено обеспечить изготовление до 25 июня 2018 года марок акцизного налога нового образца, а также их продажу в установленном порядке.

Марка для табачных изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) - зеленой, для других табачных изделий отечественного производства - оранжевой, для табачных изделий импортного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) - синий, для других табачных изделий импортного производства - бордовой цветовой гамме.

Постановлением также вносятся некоторые изменения в положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий от 27 декабря 2010 года.

В частности, образцы марок разрабатываются Минфином совместно с ГФС, МЭРТ, СБУ, МВД, Минюстом и утверждаются Кабмином. Марка для алкогольных напитков, кроме винодельческой продукции (ликеро-водочная продукция), отечественного производства производится в зеленой цветовой гамме; алкогольных напитков, которые являются винодельческой продукцией, отечественного производства – красной; напитков, кроме винодельческой продукции (ликеро-водочная продукция), импортного производства – фиолетовой; напитков, которые являются винодельческой продукцией, импортного производства – оранжевой.

Ранее сообщалось, в 2017 году благодаря эффективной работе Государственной фискальной службы Николаевщины бюджеты всех уровней получили 8,8 миллиардов гривен поступлений, а на территории области за прошлый год и два месяца текущего года создано 12,5 тысяч новых предприятий.