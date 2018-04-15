«Николаевэлектротранс не может взять большой оведрафт»: на ближайшую сессию в горсовете вынесут вопрос о выделении ссуды для КП

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что КП «Николаевэлектротранс» не может взять кредит в «Приват Банке» для погашения долга по электроэнергии в размере 4,7 миллиона гривен.

Об этом он рассказал журналистам в субботу, 14 апреля во время мероприятий по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

Ранее сообщалось, что Сенкевич предложил КП «Николаевэлектротрансу» взять краткосрочный кредит в банке для погашения сложившейся задолженности за потребленную электроэнергию, в размере 4 миллионов гривен.

- Сегодня, к сожалению, электротранс не может взять большой оведрафт, только около 900 тысяч гривен. Это не спасает, скажем, наше предприятие от возможного отключения электроэнергии. Сегодня мы занимаемся вопросом того, чтобы частично со счета погасить и все-таки выделить на ближайшей сессии ссуду предприятию для того, чтобы оно смогло справится, - рассказал он.

Что касается и.о. начальника КП Виталия Матвеева, в работе которого все и видят причину сложившейся задолженности, то Сенкевич отметил, что с ним будет отдельно разговаривать. При этом он сообщил, что причиной долга является «кассовый разрыв», который связан с тем, что с нового года произошло повышение минимальной заработной платы, а также была повышена стоимость электроэнергии.

- Элементарно даже, если все разделить, те объемы денег, которые получали на вот эти оплаты, то получается, что ежемесячно только по электроенергии возникает полтора миллиона гривен задолженности. Даже, если мы будем гасить максимальную стоимость из соцзахиста - компенсация льгот за проезд людей льготных категорий, все равно не хватает этого полтора миллиона гривен, - добавил Сенкевич.

Кроме этого, мэр опять же напомнил, что в городском совете рассматраивают вопрос повышения стоимости проезда на электротранспорте, о котором он говорил ранее на транспортной комиссии.

- Это не связано с волей Сенкевича, это связано с экономическими показателями и расчетами, которые будут всем понятны. Мы предварительно говорили, что это будет до трех гривен. То есть с двух до трех гривен, - заявил мэр.

Однако, на уточняющий вопрос на какое время это спасет ситуацию с перевозками на электротранспорте, он отметил не на долгое.

- Потому что откровенно у нас в июне-июле, по-моему, снова повышается стоимость электроэнергии и для коммерческих потребителей. И это снова опять же приведет к тому, что нужно будет корректировать тариф, - сообщил городской голова.

Напомним, что КП «Николаевэлектротранс» должно за потребленную электроэнергию 4,7 миллиона гривен. По мнению депутатов горсовета, причиной тому стал неправильно сформированный финансовый план предприятия на 2018 год.

Также, ранее в КП заявляли, что стоимость билета на проезд в трамваях и троллейбусах в 3 гривны сделает работу предприятия рентабельной.