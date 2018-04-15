Президент Порошенко освободил организаторов финала Лиги чемпионов в Украине от налогов

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым освободил от уплаты ЕСВ организаторов финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает NikSport.

Так, Порошенко подписал закон (№2373-VIII) «О внесении изменения в раздел VIII «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018».

Этим документом предусматривается временное, до 1 июня 2018 года освобождение от начисления и уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование представителей или должностных лиц ассоциаций - членов УЕФА.

Отмечается, что соответствующие начисления осуществляются за выполнение работ и/или оказание услуг на территории Украины или за ее пределами на период подготовки и проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

Начисления осуществляются в виде заработной платы, возмещения расходов и суточных, оплаты проживания, обеспечение медицинского страхования и/или страхования жизни таким лицам или третьим лицам в пользу таких лиц, независимо от их участия в проведении указанных матчей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что нынешний куратор украинских футбольных судей Пьерлуиджи Коллина получал от Федерации футбола Украины по 50 тысяч евро зарплаты в месяц. При этом от Коллины «не требовалось ничего» делать и перед ним не стояло конкретных задач.