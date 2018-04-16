На реставрацию Николаевского шахматного клуба из бюджета области выделили ₴6 миллионов – всего нужно 14

На реставрацию помещений Николаевского областного шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен.

Об этом говорится в проекте решения внесению изменений в бюджет области на 2018 год, который депутаты областного совета приняли в ходе внеочередной сессии 12 апреля.

Отмечается, что всего для завершения работ нужно 14 миллионов гривен, в том числе на корректировку проектно-сметной документации и на проведение экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце прошло года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м.