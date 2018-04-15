На завершение ремонта автодороги на Снигиревку не хватает ₴49 миллионов: «Ведем переговоры с Укравтодором»

На завершение ремонта автодороги Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка» в Николаевской области не хватает 49 миллионов гривен.

Об этом в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета 12 апреля сообщил исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в области Андрей Максименко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Мы сейчас ведем переговоры с Укравтодором. Мы показали, что областные деньги мы туда направили, и просим добавить финансирование, - сказал он.

Также он наполнил, что в текущем году на дорогу из областного бюджета выделили почти 148 миллионов, из которых 37,5 пошли на погашение задолженности перед подрядчиками за нижний слой. При этом Максименко сообщил, что на данный момент САД заканчивает оформление документов для направления претензий предпринимателям.

- Все подрядчики дали нам гарантийные письма (срок – пять лет), что они обязываются за свой счет исправить все дефекты, которые были за время зимы, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ущерб от сноса деревьев вдоль ремонтируемой автодороги Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка» в Николаевской области составил 835 тысячи гривен.