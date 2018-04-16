«Самая низкая стоимость»: Акции российской компании владельца «НГЗ» Дерипаски продолжили падение

Акции компании «Русал», который принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске и попал в санкционный список США, продолжили падение с первых минут после открытия недели на Гонконгской фондовой бирже, сообщает ТАСС.

Отмечается, что они подешевели на 16,67% - до 1,7 гонконгского доллара за штуку, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 9:45 по местному времени (4:45 по киевскому времени).

Это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая разместила их на площадке в Гонконге в 2010 году по цене 10,8 гонконгских долларов за штуку.

Как известно, «Русалу» принадлежит «Николаевский глиноземный завод».

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Олега Дерипаски – «UC Rusal», En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

После в компании сообщили, что введенные в пятницу министерством финансов США санкции против «UC Rusal» могут привести к техническому дефолту.