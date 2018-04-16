Мэр Николаева хочет, чтобы департамент ЖКХ выбирал компанию, которая будет обслуживать лифты в домах

В понедельник, 16 апреля, во время аппаратного совещания мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал работу лифтовых компаний, которые не выполняют свои обязательства.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Сенкевич отметил, что в последнее время поступают жалобы на работу некоторых лифтовых компаний, сотрудники которых отказываются в выходные дни выходить на аварийные вызовы. При этом городской голова сказал, что обслуживающие компании должны в круглосуточном режиме поддерживать функционирование лифтов.

- У них должны быть диспетчерские пункты, необходимое количество специалистов соответствующей квалификации, круглосуточное дежурство, - сказал мэр. – Меня не интересует название компании. Меня интересует состояние лифтового оборудования.

Городской голова обратил внимание на то, что выполнять работы по обслуживанию и содержанию жилых домов должны ОСМД и управляющие компании. Однако он настаивает на том, чтобы вопросами дератизации и дезинсекции занимался департамент жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, он считает, что выбирать компанию для обслуживания лифтового хозяйства города также должен департамент ЖКХ, а не ЖЭКи.

- Вопросом обслуживания лифтового оборудования и его корректной работы также должен заниматься департамент ЖКХ. Потому что это касается безопасности людей. Если мы платим за эти услуги, то мы, а не какой-то ЖЭК, имеем право определять, какая компания будет обслуживать лифты, - сказал Александр Сенкевич.

Он дал поручение разобраться со сложившейся ситуацией и в случае, если лифтовые компании нарушают свои обязательства, расторгать договора.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Андрея Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку.