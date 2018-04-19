ГФС в Николаевской области подвела финансовые итоги работы за первый квартал 2018 года

В I квартале 2018 года Главным управлением ГФС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты земельного налога и арендной платы за землю на сумму 136,3 миллионов гривен, военного сбора на 72 миллиона.

Об этом сообщается в пресс-службе главного управления ГФС в Николаевской области.

Отметим, что сумма в 136,3 миллиона гривен на 1,5 миллиона больше, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

В управлении также сообщили, что общая сумма от земельного налога и арендной платы для юридических лиц, поступившая в местные бюджеты, составляет 116,5 миллионов гривен, а от физических лиц и граждан - 19,8 миллионов.

Что касается военного сбора, то ГФС в Николаевской области обеспечило поступление в госбюджет чуть более 72 миллионов гривен. Эта сумма на 12,7 миллионов больше, чем в прошлом году за такой же промежуток времени.

Напомним, что в марте Николаевская таможня каждый день направляла в госбюджет по 13 миллионов гривен.