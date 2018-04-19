Николаевский суд поддержал возвращение 896,5 гектаров земли Новобужского района в государственную собственность

Хозяйственный суд Николаевской области 16 апреля поддержал позицию прокуратуры области о возврате в распоряжение государства земли сельскохозяйственного назначения площадью 896,5 га и стоимостью более 19,5 миллионов гривен, расположенных в пределах Шевченковского сельского совета Новобугского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Прокуратурой было установлено, что в 2015 году глава «Сельскохозяйственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№103)» под видом договора подряда фактически передал в аренду местному сельхозпроизводителю данные земельные участки государственной собственности для выращивания товарной сельскохозяйственной продукции.

В прокуратуре настаивают, что Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области на передачу земли своего согласия не давало.

Исходя из материалов дела, прокуратура подала иск в хозяйственный суд.

«С целью устранения указанных нарушений региональной прокуратурой в хозяйственный суд передано исковое заявление в интересах государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области о признании недействительности указанного договора», - сообщили в пресс-службе.

Это обеспечит возможность дальнейшего использования земель строго по целевому назначению.

Напомним, прокуратура утверждает, что на Лагерной косе незаконно выделили участки 44 гражданам.