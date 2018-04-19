В Николаеве оштрафовали торговцев шариками и кофе на Соборной

В Николаеве 11 и 17 апреля провели рейд по ликвидации стихийной торговли на улице Соборной.

Об этом сообщили в администрации Центрального района.

В итоге составили 8 административных протоколов за самовольную установку мест торговли с лотков и прицепов, и нарушение правил благоустройства.

«С гражданами проведена разъяснительная работа по недопущению стихийной торговли в не отведенных для этого местах. Нарушители приглашены на заседание административной комиссии», - сообщили в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной оштрафовали торговца попкорном.