«Через три года должны окупиться»: в «Укрзалізниці» заявили о передаче железнодорожных вокзалов в концессию

Железнодорожные вокзалы передадут в концессию.

Об этом заявил глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов на третьем инфраструктурном форуме в Киеве, передает «LIGA.net».

Кравцов отметил, что УЗ тратит ежегодно на содержание вокзалов 500 млн грн.

- Через три года вокзалы должны окупаться, - сказал руководитель УЗ.

По его словам, на первом этапе, уже в этом году, вокзальные комплексы будут переведены в отдельную структурную единицу в составе УЗ. В 2019 году стартуют конкурсы на передачу вокзалов в концессию, в том числе с привлечением зарубежных компаний, отметил Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» в 2018 году намерена дважды повысить цены на билеты.